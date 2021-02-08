Франція, 24 тур

Марсель – ПСЖ – 0:2

Голи: Мбаппе, 9, Ікарді, 24

Вилучення: Пайє, 90+2

Марсель переживає далеко не найкращі часи. Команда у останніх десяти матчах здобула лише одну перемогу, зазнавши шести поразок. Безлад у керівництві змусив Андре Віллаша-Боаша подати у відставку, а фанати навіть штурмували клубну базу.

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За таких умов немає навіть мови про те, аби обігрувати такого суперника, як ПСЖ. Менш як місяць тому парижани вже перемагали провансальців у Суперкубку. Сьогодні все вийшло набагато простіше. Вже на 9-й хвилині Мбаппе відкрив рахунок, скориставшись пасом Ді Марії. В середині першого тайму перевагу гостей збільшив Ікарді, який спиною спрямував м'яч у ворота після навісу Флоренці.

У другій половині підопічні Маурісіо Почеттіно продовжували володіти ініціативою, але конвертувати свою перевагу ніяк не вдавалося. Навіть вихід Неймара не змінив ситуацію. Сам же бразилець втратив класний шанс після передачі Сарабії.

У компенсований час Пайє отримав пряму червону карту за грубий фол проти Верратті. Відзначимо, що це не супроводжувалося спалахам емоцій, як часто буває у цьому дербі. Марсель виглядав занадто приреченим, а ПСЖ переміг без надзусиль і не пустив у відрив Лілль та Ліон.

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