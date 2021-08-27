Парижанам не вдалося переконати 22-річного француза підписати новий контракт, тому клуб змушений його продати, щоб через рік не втратити безкоштовно. Очікується, що невдовзі Мбаппе стане гравцем Реала.

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Водночас ПСЖ не хоче, щоб місце Кіліана залишалося вакантним, але й не буде купувати будь-кого. Керівництво планує підірвати справжню трансферну бомбу, підписавши Ерлінга Холанда, повідомляє Telegraph.

За інформацією видання, ПСЖ уже налагодив контакт з Міно Райолою – агентом 21-річного норвежця. Однак переконати Борусію продати свою зірку буде вкрай складно. Джерело наголошує, що такий перехід в останні дні трансферного вікна може коштувати стільки ж, скільки Реал заплатить за Мбаппе. Йдеться про близько 170 млн євро.

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