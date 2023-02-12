ПСЖ зберігає надію вийти на битву проти Баварії з повноцінним галактичним тріо в атаці.

Кіліан Мбаппе має реальний шанс відновитися вже до першого матчу в Парижі, інформує L'Équipe.

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Нападник не виходив на поле з 1 лютого, коли травмував стегно у грі проти Монпельє. ПСЖ стверджував, що Кіліан вилетів на 3 тижні, тобто явно не встигне повернутися до зустрічі з Баварією. Втім, сьогодні 24-річна зірка вже виконував частину вправ у загальній групі. До першого матчу проти Баварії ще 2 дні, тому Мбаппе цілком може набрати необхідні кондиції і щонайменше потрапити в запас.

Джерело додає, що Верратті і Мессі також повинні бути готові після своїх мікротравм. Обидва пропускали поєдинок чемпіонату проти Монако (1:3).

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