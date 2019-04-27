ПСЖ збирається продати двох захисників

Захисники ПСЖ Лайвен Курзава і Томас Меньє можуть змінити команду найближчого літа.

Парижани не змогли домовитися з Томасом Меньє і Лайвеном Курзавою про нові контракти, тому влітку готові продати їх, передає L'Equipe.

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В обох футболістів влітку 2020 року закінчується контракт. Очікується, що з продажу Меньє і Курзави парижани зможуть виручити близько 60 млн євро. Додамо, що ПСЖ загрожує фінансовий фейр-плей і продаж цих гравців міг би суттєво допомогти.

Відзначимо, що Курзава і Меньє перестали потрапляти до стартового складу ПСЖ, програвши конкуренцію Бернату і Дані Алвесу відповідно.

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