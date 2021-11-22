Маурісіо Почеттіно не розмовляв з босами ПСЖ щодо можливості очолити Манчестер Юнайтед, повідомляє RMC Sport.

Манчестер Юнайтед та ПСЖ можуть влаштувати ефект доміно – у роздягальні Парижа вже говорять про Зідана

Чинний контракт аргентинського фахівця діє до літа 2023-го, і керівництво парижан не бачить причин для паніки та пошуку нового тренера. Зінедін Зідан, якого ЗМІ називали потенційною заміною Почеттіно, не контактував з ПСЖ.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив Уле Гуннара Сульшера після поразки від Уотфорда (1:4). Манкуніанців тимчасово очолив Майкл Каррік.

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