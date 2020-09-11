Ланс приймав чинного чемпіона Франції у рамках другого туру Ліги 1. Читайте звіт поєдинку на "Футбол 24".

Ліга 1, другий тур

Ланс – ПСЖ – 1:0

Гол: Ганаго, 57

Неймар повідомив про свій стан після позитивного тесту на коронавірус

Резервний склад парижан одразу зустрівся з організованою грою господарів. Попри певну перевагу столичного клубу у першій половині зустрічі, Ланс достойно виглядав на фоні іменитого суперника.

Єдиний гол у матчі був забитий після перерви. Воротар ПСЖ Марцін Булка у простій ситуації віддав пас на суперника, який влучним ударом і створив сенсацію. Усі намагання парижан відігратись були марними, господарі втримали переможний рахунок.

Варто відзначити, що зіркові гравці ПСЖ, серед яких Неймар, Мбаппе, Ді Марія, Навас та інші перебувають на самоізоляції через позитивні тести на COVID-19.

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