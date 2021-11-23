Оборонець ПСЖ Серхіо Рамос близький до свого дебюту у паризькому клубі.

Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно отримав дозвіл від лікарів клубу внести Серхіо Рамоса у заявку, повідомляє L’Equipe. Іспанець зможе дебютувати за парижан у важливому двобої Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

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Востаннє 35-річний Серхіо потрапляв у список гравців на матч ще у травні, захищаючи кольори Реала.

Нагадаємо, влітку іспанський оборонець перебрався до табору ПСЖ на правах вільного агента. Але відтоді Рамос майже увесь час провів у лазареті парижан.

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