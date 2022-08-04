Наставник ПСЖ Крістоф Гальтьє підтвердив, що Санчеш має стати гравцем парижан.

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"Ренату Санчеш – гравець із якостями, яких немає в інших, особливо якщо порівнювати його з Марко Верратті та Вітіньєю. Він вибуховий гравець, який робить різницю на полі своїми пробігами. Ренату приходить досить пізно. Я не думаю, що він багато грав у своїх підготовчих іграх, тому що він очікував переходу в інший клуб, а через це він буде трохи відставати від інших", – цитує Гальтьє Fotmob.

Минулий сезон Санчеш провів у Ліллі, де за 31 поєдинок забив 1 раз та віддав 5 асистів. Ренату засяяв у 2016 році, коли своїми виступами допоміг Португалії стати тріумфатором Євро.

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