Паризький клуб в останні дні трансферного вікна несподівано підписує Фабіана Руїса з Наполі та Карлоса Солера з Валенсії.

Руїс прибув у Париж зі своїм агентом задля завершення переходу, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Наполі заробить 23 млн євро, іспанець підпише контракт на 5 років.

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Окрім нього, столичний французький гранд підпише Солера. Валенсія гарантовано отримає 18 мільйонів євро, ще 3 передбачені у вигляді бонусів. Карлоса дуже хотів спортивний директор Луїш Кампуш, який вбачає у футболістові збірної Іспанії гравця для сьогодення та майбутнього. Йому пропонують контракт на 5 років.

Головний тренер парижан Крістоф Гальтьє підтвердив наближення фіналу щодо Солера: "Це не офіційно... поки що. Але ми працюємо над цим". Також наставник анонсував перехід Леандро Паредеса у Ювентус.

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