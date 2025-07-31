ПСЖ завершує трансфер Забарного – Романо розкрив деталі
20:36 - Читати іншою мовою
Захисник Борнмута Ілля Забарний максимально наблизився до переходу в ПСЖ.
Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що ПСЖ успішно закриває угоду з Борнмутом щодо Іллі Забарного.
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Український центральний захисник підпише 5-річний контракт, як було узгоджено ще в травні. "Вишням" та парижанам залишилось уточнити дрібні деталі – тоді трансфер буде оформлений офіційно.
Нагадаємо, що Динамо Київ розраховує на 20% від суми трансферу Забарного.
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