Захисник Борнмута Ілля Забарний максимально наблизився до переходу в ПСЖ.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що ПСЖ успішно закриває угоду з Борнмутом щодо Іллі Забарного.

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Український центральний захисник підпише 5-річний контракт, як було узгоджено ще в травні. "Вишням" та парижанам залишилось уточнити дрібні деталі – тоді трансфер буде оформлений офіційно.

Нагадаємо, що Динамо Київ розраховує на 20% від суми трансферу Забарного.

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