Паризький клуб завершує підписання 26-річного півзахисника неаполітанців. Угода вже практично закрита – найближчим часом Фабіан Руїс офіційно змінить команду. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

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Спортивний директор французів Луїш Кампуш є великим шанувальником гри хавбека збірної Іспанії. Його трансфер був "секретним планом" ПСЖ, який успішно втілили в життя. У Парижі розуміли, що через рік їм буде складно підписати Руїса, адже у 2023-му його контракт з Наполі завершується. Кампуш передбачав інтерес низки топ-клубів та вдало зіграв на випередження.

Італійські ЗМІ стверджують, що сума трансферу складе близько 25 млн євро. Також у зворотному напрямку переїде Кейлор Навас, але перехід голкіпера ПСЖ ще буде обговорюватися окремо. Костариканець не буде частиною угоди щодо Руїса.

На півзахисника також претендував Манчестер Юнайтед, який вбачав у ньому альтернативу Френкі де Йонгу. Однак, як і у випадку з хавбеком Барселони, "червоні дияволи" залишилися ні з чим.

Фабіан виступає за Наполі з 2018 року. У сезоні 2021/22 іспанець зіграв 38 матчів, забив 7 голів та віддав 5 асистів.

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