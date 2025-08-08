Схоже, мильна опера щодо трансферу Іллі Забарного в ПСЖ закінчується. Інсайдер Фабріціо Романо підтвердив, що парижани завершили перехід українця.

Трансфер Забарного в ПСЖ погоджено – стало відомо, скільки заплатять за українця

За інформацією джерела, французький клуб заплатить Борнмуту 67 мільйонів євро за захисника. Ілля Забарний підпише контракт з ПСЖ до 2030 року. Українець прибуде на медогляд до матчу за Суперкубок УЄФА.

Варто зауважити, що 20% від суми, яку заплатять парижани за перехід українця, Борнмут має виплатити київському Динамо.

Нагадаємо, минулого сезону українець провів 39 матчів у футболці Борнмута і відзначився однією гольовою передачею. Transfermarkt оцінює українця в 42 мільйони євро.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?