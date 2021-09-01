Мендеш перебрався до ПСЖ на правах річної оренди з правом викупу, повідомляє офіційний сайт парижан.

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На лівого оборонця цього літа претендували Реал та Манчестер Сіті, який мав намір освіжити конкуренцію на позиції Зінченка. Мендеш вже має досвід ігор у складі збірної Португалії, відігравши за "селесао" 5 матчів.

До слова, у минулому сезоні Нуно відіграв у 35 матчах за лісабонський Спортінг, записавши до свого активу гол та 2 результативні передачі.

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