Вінгер Реала Вінісіус потрапив у сферу інтересів ПСЖ, але мадридці мають свої плани на бразильця.

Парижани вже кілька разів цікавились можливістю підписати Вінісіуса, проте Реал наразі не бажає продавати вінгера, повідомляє Marca.

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Зазначається, що мадридці бачать прогрес у виступах бразильця, хоча раніше були готові розглянути пропозиції щодо вінгера.

До слова, Вінісіус відіграв у 36 матчах у складі Реала у поточному сезоні, записавши до свого активу 4 голи та 6 результативних передач.

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