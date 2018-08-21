ПСЖ зацікавлений у придбанні Геррейро

Оборонець дортмундської Борусії Рафаел Геррейро може стати гравцем Парі Сен-Жермен.

ПСЖ у пошуках лівого захисника повернувся до кандидатури Рафаела Геррейро з дортмундської Борусії, повідомляє France Football.

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За інформацією видання, парижани спробують підписати Геррейро, якщо не вдасться домовитись про трансфер Філіпе Луїса з мадридського Атлетіко.

Португальський захисник не проти переїхати в Париж, щоб знову мати можливість працювати із Томасом Тухелем. Однак, на заваді може стати сума, яку просить Борусія за свого гравця. ПСЖ не готовий платити більше 15 мільйонів євро, тоді як німецький клуб не планує відпускати Геррейро дешевше, ніж за 30 млн.

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