ПСЖ зацікавлений у придбанні Алдервейрелда

Паризький клуб націлився на захисника "шпор" Тобі Алдервейрелда.

За інформацією The Telegraph, парижани всерйоз зацікавлені у послугах бельгійського оборонця.

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Нещодавно наставник "шпор" Маурісіо Почеттіно підтвердив, що клуб скористався опцією пролонгації Тобі ще на рік, однак тепер клуб, який захоче купити Алдервейрелда, зможе це зробити лише за 25 млн фунтів.

Такий цінник на гравця привабив ПСЖ. Паризький клуб не проти підсилити лінію захисту досвідченим оборонцем.

Чинний контракт Тобі з Тоттенхемом завершується влітку 2020 року.

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