ПСЖ зацікавився Облаком – голкіпер Атлетіко не проти покинути Мадрид
ПСЖ хоче повторити досвід запрошення воротарів зі столиці Іспанії.
Воротар Атлетіко Ян Облак потрапив до списку потенційних трансферів чинного чемпіона Франції, повідомляє Daily Mail.
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27-річний словенець також зацікавлений у зміні клубу, щоб кинути собі нові виклики. Ян готовий розглянути пропозицію від ПСЖ під час літнього трансферного вікна. Чинний контракт воротаря з "матрацниками" розрахований до літа 2023-го. У нинішньому сезоні Ла Ліги Облак зіграв у 12 матчах, 6 з яких були "сухими".
Нагадаємо, минулого року ПСЖ підсилився воротарем Реала Кейлором Навасом за 15 млн євро.
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