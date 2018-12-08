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ПСЖ запропонував Рабйо новий контракт та готовий підвищити зарплатню в 4 рази

14:21 312 Читать на русском
ПСЖ запропонував Рабйо новий контракт та готовий підвищити зарплатню в 4 рази
Адріен Рабйо / фото: ФК ПСЖ

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо отримав пропозицію продовжити контракт з клубом.

ПСЖ налаштований зберегти в команді хавбека Адріена Рабйо, яким активно цікавляться Барселона та Ювентус. Парижани готові запропонувати 23-річному французу новий контракт із суттєвим підвищенням зарплатні, повідомляє L'Equipe.

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Станом на даний час Рабйо отримує 250 тисяч євро на місяць. Нова угода передбачатиме, що зарплатня 23-річного півзахисника складатиме близько мільйона євро на місяць – приблизно стільки ж отримує капітан ПСЖ Тьягу Сілва.

Поточний контракт Рабйо спливає влітку 2019 року. Раніше неодноразово повідомлялось, що хавбек може продовжити кар'єру в Барселоні.

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Теги
Франція Адріен Рабйо Адріен Рабйо Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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