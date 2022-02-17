Боси ПСЖ готові платити своєму нападнику Кіліану Мбаппе 1 млн євро на тиждень, якщо він погодиться продовжити контракт з французьким грандом, повідомляє The Independent.

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Така зарплатня може зробити 23-річного форварда найвисокооплачуванішим гравцем світу з великим відривом від конкурентів. Натомість представники Кіліана пообіцяли парижанам остаточну відповідь влітку.

Контракт Мбаппе з ПСЖ завершується 30 червня, а основним претендентом на зірку називають Реал.

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