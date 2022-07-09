Директор ПСЖ Антеро Енріке запропонував Ювентусу підписати Кімпембе, повідомляє Get French Football News.

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Захисник тривалий час перебуває у шорт-листі "Старої синьйори", якщо основний оборонець команди, Маттейс де Лігт, вирішить покинути клуб.

Зазначимо, що Кімпембе провів за парижан 41 матч у минулому сезоні, у яких відзначився 2 голи та асист.

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