ПСЖ запропонував лідера своєї оборони Ювентусу
9 липня 15:21 - Читать на русском
Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе може покинути Париж заради італійського гранда.
Директор ПСЖ Антеро Енріке запропонував Ювентусу підписати Кімпембе, повідомляє Get French Football News.
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Захисник тривалий час перебуває у шорт-листі "Старої синьйори", якщо основний оборонець команди, Маттейс де Лігт, вирішить покинути клуб.
Зазначимо, що Кімпембе провів за парижан 41 матч у минулому сезоні, у яких відзначився 2 голи та асист.
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