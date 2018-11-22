ПСЖ запропонував Аяксу неймовірну суму за де Йонга – Барселона програє конкуренцію

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг користується великим попитом серед топ-клубів Європи.

Керівництво ПСЖ серйозно налаштоване на підписання молодого таланта Аякса Френкі де Йонга, повідомляє видання Marca.

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Таким чином, чемпіон Франції може вихопити нідерландського вундеркінда з-під носа у Барселони, яка вже тривалий час веде перемовини щодо трансферу де Йонга. Каталонці не мають наміру платити Аяксу більше 60-ти мільйонів за хавбека.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Френкі провів 10 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.

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