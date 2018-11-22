toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА НАЦІЙ УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

ПСЖ запропонував Аяксу неймовірну суму за де Йонга – Барселона програє конкуренцію

10:27 603 Читать на русском
ПСЖ запропонував Аяксу неймовірну суму за де Йонга – Барселона програє конкуренцію
Френкі де Йонг / Фото Reuters

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг користується великим попитом серед топ-клубів Європи.

Керівництво ПСЖ серйозно налаштоване на підписання молодого таланта Аякса Френкі де Йонга, повідомляє видання Marca.

Парижани запропонували Аяксу 80 млн євро.

Манчестер Сіті роздумує над підписанням Френкі де Йонга за 70 млн фунтів

Таким чином, чемпіон Франції може вихопити нідерландського вундеркінда з-під носа у Барселони, яка вже тривалий час веде перемовини щодо трансферу де Йонга. Каталонці не мають наміру платити Аяксу більше 60-ти мільйонів за хавбека.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Френкі провів 10 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.

Символічна збірна фінального турніру Ліги націй: нідерландська оборона з британською атакою

Теги
Трансфери Англія Барселона Барселона Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Трансфери Барселони Нідерланди Нідерланди Френкі де Йонг Френкі де Йонг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
4
год
:
51
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук