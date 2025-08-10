ПСЖ активно шукає підсилення півзахисту і готовий запропонувати 150 мільйонів євро за Енцо Фернандеса з Челсі, повідомляє Fichajes.

24-річний аргентинець може стати заміною для Фабіана Руїса, який близький до відходу з паризького клубу. Челсі не збирається продавати свого лідера, але французи хочуть розпочати перемовини з пропозиції у 125 мільйонів євро, додавши до цього 25 мільйонів бонусів.

Нагадаємо, що "пенсіонери" придбали Енцо Фернандеса у 2023 році в Бенфіки за 121 мільйон євро.

