ПСЖ запропонував 150 мільйонів за зіркового партнера Мудрика
Півзахисник Челсі Енцо Фернандес привернув серйозну увагу переможців Ліги чемпіонів 2024/25.
ПСЖ активно шукає підсилення півзахисту і готовий запропонувати 150 мільйонів євро за Енцо Фернандеса з Челсі, повідомляє Fichajes.
24-річний аргентинець може стати заміною для Фабіана Руїса, який близький до відходу з паризького клубу. Челсі не збирається продавати свого лідера, але французи хочуть розпочати перемовини з пропозиції у 125 мільйонів євро, додавши до цього 25 мільйонів бонусів.
Нагадаємо, що "пенсіонери" придбали Енцо Фернандеса у 2023 році в Бенфіки за 121 мільйон євро.
