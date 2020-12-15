23-річний оборонець Мілана потрапив у сферу інтересів одразу кількох грандів, але найбільшу зацікавленість до нього проявляє ПСЖ.

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Як повідомляє CdS, парижани мають непоганий козир у рукаві у вигляді великої заробітньої плати. Зокрема, французи готові запропонувати Тео втричі більшу суму, ніж він отримує в Мілані – 4,5 млн євро замість 1,5. Проте, сам гравець не збирається покидати "россонері" найближчим часом.

Нагадаємо, влітку 2019-го Мілан придбав захисника у Реала за 20 млн євро. У поточному сезоні Тео провів 18 матчів, в яких відзначився трьома голами та чотирма асистами.

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