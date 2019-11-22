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ПСЖ залишиться без підтримки в матчі з Реалом через покарання УЄФА

21:05 90 Читать на русском
ПСЖ залишиться без підтримки в матчі з Реалом через покарання УЄФА
Вболівальники ПСЖ / Yahoo Sports

ПСЖ отримав покарання за поведінку вболівальників в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Брюгге (5:0).

35’ Начо
 
35’ Начо

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав ПСЖ матчем без вболівальників, інформує офіційний сайт асоціації.

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Нагадаємо, французькі вболівальники використовували піротехніку та кидали різноманітні предмети на поле в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Брюгге. Окрім матчу без фанатів, парижани сплатять штраф у розмірі 50 тисяч євро та перебуватимуть під випробувальним терміном впродовж одного року.

До слова, наступний матч Ліги чемпіонів ПСЖ проведе проти Реала 26 листопада, початок гри о 22:00.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів УЄФА футбольні фанати Реал - ПСЖ
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