Під час планового тестування у командах U-17 та U-19 було виявлено 9 інфікованих осіб, повідомляє прес-служба ПСЖ.

Мессі дав Барселоні останню надію – майбутнє аргентинця визначиться в кінці сезону

Зазначається, що клуб змушений закрити тренувальний центр щонайменше до 11 лютого. Подальше рішення щодо відновлення роботи буде ухвалене після нової серії тестувань. Очікується, що на розпорядок занять головної команди парижан цей інцидент не вплине.

Зазначимо, що наразі команда Маурісіо Почеттіно посідає третє місце в турнірній таблиці французької Ліги 1, у 23 матчах набравши 48 очок. Відставання до лідера складає три пункти.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом