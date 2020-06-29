ПСЖ закрив питання щодо Курзава – захисника "виганяли" в Атлетіко, Арсенал та Інтер

ПСЖ вирішив не обтяжувати себе пошуками нового лівого захисника.

Чемпіони Франції на своєму офіційному сайті оголосили про продовження контракту з Лайвеном Курзава до 30 червня 2024-го.

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Питання подальшої долі 27-річного француза залишалось відкритим упродовж останніх місяців. Ходили чутки, що нову угоду він не отримає і приєднається до іншого клубу на правах вільного агента. Серед кандидатів називались Атлетіко, Інтер та Арсенал. Втім, ПСЖ вирішив довіритися Курзава ще на чотири роки.

У сезоні 2019/20 Лайвен провів 23 матчі в усіх турнірах, забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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