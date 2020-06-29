toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
КАРПАТИ БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

ПСЖ закрив питання щодо Курзава – захисника "виганяли" в Атлетіко, Арсенал та Інтер

22:49 - Читать на русском
ПСЖ закрив питання щодо Курзава – захисника "виганяли" в Атлетіко, Арсенал та Інтер
Лайвен Курзава / Getty Images

ПСЖ вирішив не обтяжувати себе пошуками нового лівого захисника.

Чемпіони Франції на своєму офіційному сайті оголосили про продовження контракту з Лайвеном Курзава до 30 червня 2024-го.

Борусія Д готова відпустити Меньє в ПСЖ до кінця Ліги чемпіонів – парижани вибили "джмелів" з турніру

Питання подальшої долі 27-річного француза залишалось відкритим упродовж останніх місяців. Ходили чутки, що нову угоду він не отримає і приєднається до іншого клубу на правах вільного агента. Серед кандидатів називались Атлетіко, Інтер та Арсенал. Втім, ПСЖ вирішив довіритися Курзава ще на чотири роки.

У сезоні 2019/20 Лайвен провів 23 матчі в усіх турнірах, забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника

blog_ava
Скрипник може безперешкодно покинути Зорю та має кілька варіантів у клубах-учасниках єврокубків
11:33
16854
Теги
Франція Лайвен Лайвен Курзава ПСЖ ПСЖ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона підписала П'яніча
    Іспанія — 19:474098 Барселона підписала П'яніча
2
хв
Хетафе
23:00
Реал Сосьєдад
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук