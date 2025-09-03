ПСЖ не побажав успіхів у своїй збірній лише воротарю Матвію Сафонову.

На болотах підгоріло через відсутність згадки з боку ПСЖ про виклик воротаря Сафонова до збірної Росії. Паризький клуб опублікував список гравців, які були викликані до своїх національних збірних. Однак у ньому було відсутнє одне ім'я – представника боліт. Сафонов вилетів на контрольні матчі своєї збірної проти Йорданії та Катару.

На підвищених тонах: Забарний "побесідував" із Сафоновим – фанати ПСЖ помітили в Іллі унікальний скіл

Російські вболівальники обурені тим, що ПСЖ "забув" про Сафонова, тоді як про Іллю Забарного згадав. Загалом паризький клуб побажав успіхів під час міжнародної паузи 16 своїм гравцям.

Збірна України зіграє два матчі у відборі до ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.