Ліга 1, 11-й тур

Страсбур – Монако – 1:3

Голи: Дуе, 29 – Бен Сегір, 79 (пен), 89, Іленікена, 90+1

Ланс – Нант – 3:2

Голи: Франковскі, 21 (пен), Оджедіран, 86, Томассон, 90 – Сімон, 36 (пен), Коцца, 71

ПСЖ – Анже – 4:2

Голи: Ін, 17, 20, Барколя, 31, 45+2 – Леполь, 90+2, Бумла, 90+7

Де Дзербі шокував заявою про готовність піти з Марселя – команда перебуває в лідерах чемпіонату Франції

Едуард Соболь досі перебуває у системі Страсбура. Український захисник потрапив у заявку на матч з Монако, але на полі не з'явився. Дуе відкрив рахунок і ельзасцям його вдавалося втримувати аж до кінця матчу. Утім, під тиском Монако господарі зламалися і припустилися кількох помилок, які коштували очок.

Гра на півночі Франції тримала у напрузі до останніх секунд. Крім того, фанати ледь не зірвали гру, закидавши поле тенісними м'ячиками на знак протесту проти керівництва Ліги. Франковскі вивів Ланс уперед, але Сімон та Коцца схилили перевагу на бік Нанта. Все йшло до того, що "канарки" візьмуть очки, але Томассон забив переможний гол на 90 хвилині.

ПСЖ взяв дуже легкі три очки у матчі з Анже. Вже в першому таймі рахунок став 4:0 на користь парижан. Марко Асенсіо і Лі Кан Ін стали героями першого тайму. Іспанець оформив хет-трик асистів, а кореєць 2+1 за системою гол+пас. Другий тайм розпочався з протестів фанів і, як у минулому матчі, вони закидали поле м'ячиками.

Парижани після відновлення гри атакували у пів сили, а ось у Анже нічого не виходило. Свій гол престижу таки гості забили на другій компенсованій хвилині. Та й на цьому все не скінчилося. Анже на останніх секундах вдруге засмутив Доннарумму.

"Роналду і Златан казали високо тримати голову": Погба пережив найважчий період – його "списали", але він повертається