19-річний бельгійський вінгер Іліан Мханд опинився на перегляді в ПСЖ. Як інформує L'Equipe, перші відгуки були дуже позитивними – гравець справив враження.

ПСЖ дізнався суперника по фіналу Кубка Франції – він не вигравав трофей з 1958 року

Уродженець Брюсселя вільний від будь-яких контрактних зобов'язань, оскільки його попередній клуб Дейнзе з другого бельгійського дивізіону збанкрутував. ПСЖ зможе підписати його на правах вільного агента.

У цьому сезоні Мханд зіграв за Дейнзе три матчі. Він насолоджується своїм стажуванням у резервній команді ПСЖ.

ПСЖ вийшов у фінал Кубка Франції – він здійснив камбек у матчі з головною сенсацією турніру