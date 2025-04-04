ПСЖ взяв на перегляд гравця зі збанкрутілого клубу – він справив враження
4 квітня 06:00 - Читать на русском
ПСЖ розглядає можливість підписання контракту з Іліаном Мхандом.
19-річний бельгійський вінгер Іліан Мханд опинився на перегляді в ПСЖ. Як інформує L'Equipe, перші відгуки були дуже позитивними – гравець справив враження.
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Уродженець Брюсселя вільний від будь-яких контрактних зобов'язань, оскільки його попередній клуб Дейнзе з другого бельгійського дивізіону збанкрутував. ПСЖ зможе підписати його на правах вільного агента.
У цьому сезоні Мханд зіграв за Дейнзе три матчі. Він насолоджується своїм стажуванням у резервній команді ПСЖ.
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