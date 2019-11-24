ПСЖ взимку має намір придбати двох гравців – в клубі визначились, кого готові продати

В таборі парижан хочуть освіжити склад під час зимового трансферного вікна.

Парижани хочуть підсилити склад команди універсальним захисником і креативним хавбеком, повідомляє L’Équipe.

ПСЖ легко переміг Лілль – Неймар повернувся після травми та відзначився ефектним фінтом

Пріоритетом для ПСЖ є оборонець Ювентуса Маттія Де Шільйо, але у клубі не впевнені, що гравець захоче переїхати у Францію, також скаути парижан слідкують і за іншими гравцями Серії А.

Щоб знайти гроші на нові трансфери ПСЖ готовий попрощатись з хавбеками Леандро Паредесом та Юліаном Дракслером.

В поточному сезоні Ліги 1 ПСЖ лідирує, відірвавшись від найближчого переслідувача (Анже) на 9 очок.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України