Французький клуб може опинитися в складному становищі, якщо керівництво не знайде вихід з ситуації навколо Мбаппе. ПСЖ потрібно буде підсилювати лінію атаки і вже парижани визначилися з пріоритетною ціллю.

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Як повідомляє Football-italia, французький гранд спробує підписати Расмуса Хьойлунда з Аталанти. Італійці хочуть отримати за 20-річного форварда близько 70 мільйонів євро. Однак ПСЖ не єдиний клуб, який націлився на гравця бергамасків. Манчестер Юнайтед найближчим часом планує зробити пропозицію Аталанті.

У сезоні 2022/2023 Расмус Хьойлунд провів за італійську команду у всіх турнірах 34 матчі, забив 10 голів та оформив дві результативні передачі. Його контракт з Аталантою діє до 2027 року.

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