Іспанський хавбек ПСЖ Марко Асенсіо не допоможе команді в наступних матчах через пошкодження.

Асенсіо отримав травму ноги в матчі за збірну Іспанії проти Грузії. Хавбек може надовго залишитися поза грою, повідомляє L'Equipe.

ПСЖ оцінює термін відновлення у кілька тижнів, однак видання з посиланням на джерела в збірній запевняє, що Марко пропустить щонайменше місяць.

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У будь-якому разі іспанець не зіграє в стартовому матчі Ліги чемпіонів проти Борусії Д (19 вересня) і в дербі з Марселем (24 вересня). Якщо лікування затягнеться, то ПСЖ доведеться обійтися без Асенсіо проти Ньюкасла (4 жовтня).

Асенсіо влітку перейшов у ПСЖ на правах вільного агента та відразу став важливим елементом команди Луїса Енріке. У нього 2 голи та асист за три матчі Ліги 1.