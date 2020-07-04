ПСЖ втратив свого чергового таланта – не допомогло навіть втручання Мбаппе

Хавбек Аділь Аушіш поповнив список молодих гравців ПСЖ, які вирішили розійтися з рідним клубом.

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Аушіш виховувався у академії ПСЖ і навіть відзначився голом за першу команду в матчі Кубка Франції. Втім, юному гравцю цього здалося замало. Хавбек не захотів підписувати новий контракт з парижанами, хоча його вмовляв сам Кіліан Мбаппе. Очікується, що Аушіш приєднається до Сент-Етьєна.

Додамо, що кілька днів тому ПСЖ втратив ще одну зірку академії – захисник Н'янзу Куассі зробив свій вибір на користь Баварії.

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