Червона картка у фіналу Клубного чемпіонату світу проти Челсі (0:3) унеможливила участь Жоау Невеша в матчі за Суперкубок УЄФА проти Тоттенхема, повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс.

20-річний португальський півзахисник ПСЖ повинен відбути двоматчеву дискваліфікацію, яка поширюється на усі турніри, Тренерський штаб Луїса Енріке підготувався до того, щоб гравець отримав вигоду від цього відпочинку. Невеш, попри свій молодий вік, провів неймовірно довгий сезон, тому в ПСЖ вирішили, що він потребує відпочинку, щоб уникнути травм у майбутньому.

Окрім гри 13 серпня проти Тоттенхема в Суперкубку УЄФА, Жоау пропустить матч з Нантом у французькій Лізі 1.

