Юний нападник Мойзе Кін здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

ПСЖ встановив дедлайн для Мбаппе у перемовинах щодо нового контракту

Італієць не полетів з ПСЖ на поєдинок 28-го туру чемпіонату Франції проти Бордо, а за протоколом – самоізолювався. Поки невідомо, чи зможе Мойзе допомогти парижанам у матчі-відповіді з Барсою, який запланований на 10 березня.

ПСЖ орендує Кіна у Евертона. У нинішньому сезоні Ліги 1 гравець провів 19 матчів, в яких відзначився 11-ма голами.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео