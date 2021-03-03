ПСЖ втратив Кіна через коронавірус – форвард може пропустити дуель з Барселоною
20:24 - Читать на русском
Форвард ПСЖ Мойзе Кін проведе найближчий час на самоізоляції.
Юний нападник Мойзе Кін здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Італієць не полетів з ПСЖ на поєдинок 28-го туру чемпіонату Франції проти Бордо, а за протоколом – самоізолювався. Поки невідомо, чи зможе Мойзе допомогти парижанам у матчі-відповіді з Барсою, який запланований на 10 березня.
ПСЖ орендує Кіна у Евертона. У нинішньому сезоні Ліги 1 гравець провів 19 матчів, в яких відзначився 11-ма голами.
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