ПСЖ втратив Керера на тривалий термін
06:00 - Читать на русском
Оборонець французького Парі Сен-Жермен Тільйо Керер травмувався і не допоможе команді Томаса Тухеля на значному відрізку сезону 2020/21.
Центрбек зазнав ушкодження у матчі 10-го туру Ліги 1 проти Ренна (3:0), повідомляє Goal.
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Керер травмував привідний м'яз і був замінений на 35-й хвилині. Після детального обстеження медики зробили невтішний прогноз – німець пропустить близько трьох місяців. Найімовірніше, оборонець буде прооперований.
У нинішньому сезоні Тільйо Керер провів 6 матчів у всіх турнірах.
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