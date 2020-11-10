Оборонець французького Парі Сен-Жермен Тільйо Керер травмувався і не допоможе команді Томаса Тухеля на значному відрізку сезону 2020/21.

Центрбек зазнав ушкодження у матчі 10-го туру Ліги 1 проти Ренна (3:0), повідомляє Goal.

ПСЖ встановив історичне досягнення у Лізі 1

Керер травмував привідний м'яз і був замінений на 35-й хвилині. Після детального обстеження медики зробили невтішний прогноз – німець пропустить близько трьох місяців. Найімовірніше, оборонець буде прооперований.

У нинішньому сезоні Тільйо Керер провів 6 матчів у всіх турнірах.

Ібра перевершив Шевченка, арбітри не впізнали Реал, два обличчя Барси та німецька казка – огляд вікенду