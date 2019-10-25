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ПСЖ втратив двох гравців через травми

23:41 6 Читать на русском
ПСЖ втратив двох гравців через травми
Томас Тухель / Reuters

ПСЖ зіткнувся з певними кадровими проблемами після матчу третього туру Ліги чемпіонів проти Брюгге.

 

Захисник Тома Меньє і хавбек Андер Еррера зазнали пошкоджень у матчі з бельгійцями, інформує офіційний сайт ПСЖ.

Переговори Неймара та ПСЖ щодо нового контракту заблоковані

Латераль травмував ліве бедро і зможе повернутися лише після паузи на матчі національних збірних, тобто середини жовтня. Баска замінили через проблеми з привідним м'язом, йому доведеться пройти додаткове обстеження, яке визначить терміни реабілітації.

Нагадаємо, раніше ПСЖ втратив форварда Неймара та півзахисника Ідріссу Гуйє, які також зазнали травм.

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Брест - ПСЖ Брюгге - ПСЖ Андер Еррера Андер Еррера Тома Меньє Тома Меньє ПСЖ ПСЖ Франція
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