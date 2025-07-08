ПСЖ залишився без двох захисників напередодні півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Реала. Як повідомляє ФІФА, чемпіон світу в складі збірної Франції Лукас Ернандес та Вільям Пачо дискваліфіковані на два матчі та не зіграють більше на турнірі.

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Обидва були вилучені у чвертьфіналі проти Баварії (2:0), що відбувся 5 липня в Атланті. Суддя Ентоні Тейлор спершу показав червону картку Пачо за фол проти Леона Ґорецки, а згодом вилучив Ернандеса, який вдарив ліктем Рафаела Геррейро в обличчя.

Таким чином, 23-річний еквадорець і 29-річний француз більше не зіграють на КЧС-2025. ПСЖ ще може оскаржити це рішення.

Парижани готуються до півфіналу, в якому зустрінуться з Реалом уже в середу – матч пройде на стадіоні MetLife у Східному Рутерфорді. Переможець цієї пари вийде у фінал, де змагатиметься з Челсі або Флуміненсе.

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