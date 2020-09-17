Захисник ПСЖ Хуан Бернат травмувався під час перенесеного матчу 1-го туру Ліги 1 проти Метца.

У Хуана Берната діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, повідомляє офіційний сайт парижан. Такий вердикт поставили медики після попереднього огляду. Про терміни відновлення гравця буде оголошено додатково.

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До слова, Хуан Бернат вийшов на поле на 63-й хвилині, але не зміг дограти зустріч. Наприкінці матчу іспанський гравець відчув біль у коліні після зіткнення з суперником і відправився в роздягальню. ПСЖ виграв цей матч 1:0 завдяки голу Юліана Дракслера на 93-й хвилині.

Зазначимо, що Бернат виступає за французький клуб з 2018 року. У сезоні-2020/2021 Бернат провів вже чотири матчі, проте результативними діями не відзначався.

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