Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаїфі роздратований словами Мбаппе, що нападник не надто задоволений грою у Франції. Власник паризького клубу припускає продаж Кіліана, повідомляє Le Parisien.

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Ціна 120-150 млн євро за 22-річного форварда може цілком влаштувати ПСЖ. Чинний контракт Кіліана з парижанами розрахований до літа 2022-го, і у клубі понад усе не хочуть втрачати зірку безкоштовно.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 25 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 6-ма асистами.

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