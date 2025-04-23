У перенесеному матчі 29-го туру Ліги 1 підопічні Луїса Енріке зіграли внічию з Нантом (1:1). На гол Вітіньї "канарки" відповіли м'ячем Аугусто під кінець зустрічі. Ця нічия дозволила ПСЖ встановити новий рекорд в європейському футболі.

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Парижани не програють на виїзді протягом 39 матчів поспіль – на цьому відрізку команда здобула 30 перемог і 9 разів зіграла внічию в Лізі 1. Попередній рекорд належав Мілану, який не програвав у гостях у чемпіонаті 38 матчів поспіль у період з 1991 по 1993 рік.

ПСЖ також залишається єдиною командою в Лізі 1, яка ще не програла жодного матчу в сезоні (30 матчів, 24 перемоги, 6 нічиїх). Найбільшу безпрограшну серію в чемпіонаті Франції мав Нант у сезоні 1994/95 (32 матчі). Отже, парижани можуть побити ще один рекорд до кінця сезону.