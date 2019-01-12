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ПСЖ впевнено розібрався з Ам'єном

20:05 162 Читать на русском
ПСЖ впевнено розібрався з Ам'єном
ПСЖ впевнено розібрався з Ам'єном

У матчі 20 туру Ліги 1 Парі Сен-Жермен не відчув спротиву від Ам'єна. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Ліга 1, 20-й тур

Ам'єн – ПСЖ – 0:3

Голи: Кавані, 57 (пен.), Мбаппе, 70, Маркіньйос, 79

Вилучення: Аденон (Ам'єн),66

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У першому таймі гості повністю домінували, але втілити свою перевагу у забиті голи не змогли.

У другому таймі ПСЖ отримав право пробити пенальті, який впевнено реалізував Кавані. Згодом Аденон отримав другу жовту картку, що значно спростило завдання підопічним Томаса Тухеля.

Спочатку Мбаппе подвоїв перевагу своєї команди, а потім Маркіньйос довів рахунок до розгромного.

ПСЖ має в активі 20 очок та випереджає найближчого переслідувача на 13 пунктів. Крім того, у парижан є дві гри у запасі.

В Ам'єна в активі лише 18 очок та 17 місце у таблиці.

Франція20 турСтад де ла Лікорн (Ам'єн)

Ам'єн - Парі Сен-Жермен: Субота 12 січня 2019

Ам'єн
Матч завершено
0 : 3
Парі Сен-Жермен
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Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Ам'єн Ам'єн Ам'єн - Парі Сен-Жермен
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