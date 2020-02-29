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ПСЖ впевнено розгромив аутсайдера Ліги 1 – Ікарді та Мбаппе відзначились черговими голами

20:24 120 Читать на русском
ПСЖ впевнено розгромив аутсайдера Ліги 1 – Ікарді та Мбаппе відзначились черговими голами
Кіліан Мбаппе / Твіттер ПСЖ

ПСЖ без особливих зусиль здобув перемогу в матчі 27 туру Ліги 1 проти Діжона.

Ліга 1, 27 тур

ПСЖ – Діжон – 4:0

Голи: Сарабія, 3, Мбаппе, 74, 90+1, Ікарді, 76,

Зіркові господарі відкрили рахунок вже на 3-й хвилині матчу. Сарабія підставив ногу під незграбний удар Маркіньйоса з меж карного майданчика. ПСЖ продовжував домінувати на полі, однак підопічні Тухеля вкрай легковажно ставилися до своїх моментів.

Глядачам довелося чекати завіси зустрічі, щоб побачити більше голів. Мбаппе легко реалізував вихід сам на сам з голкіпером, а через дві хвилини допоміг Ікарді. Аргентинець замінив Кавані і відразу показав конкуренту, як потрібно використовувати гольові нагоди. У компенсований час той-таки Мбаппе оформив 4:0. ПСЖ збільшив свій відрив від Марселя до 13 очок, а Діжону доведеться продовжити боротьбу за виживання.

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