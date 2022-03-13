ПСЖ знову провалив своє завдання в Лізі чемпіонів. Виліт від Реала в 1/8 фіналу провалом не назвеш, але команда зупинилася дуже далеко від омріяного катарцями трофею і показала себе невдахою. Тому власники готові до великих пертурбацій.

Неймар ледь не побився з Доннаруммою – зірки ПСЖ звинуватили один одного у поразці від Реала

Париж точно втратить Кіліана Мбаппе – у лідера закінчується контракт. За словами журналіста Ромена Моліна, Мессі також був би радий покинути клуб, але тут є питання. А от Неймара хоче продати сам ПСЖ, тільки покупців через високу зарплату немає.

Як повідомляє джерело, катарські власники ПСЖ розчарувалися у старому підході скуповування зірок і хочуть змінити стратегію. Влітку клуб втратить не лише спортивного директора Леонардо та головного тренера Маурісіо Почеттіно. Президент Нассер Аль-Хелаїфі також покине ПСЖ.