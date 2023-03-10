ПСЖ влітку попрощається з двома лідерами і спробує підписати найкращого бомбардира Серії А
На паризький гранд по завершенні сезону може чекати доволі серйозна перебудова.
Контракт Серхіо Рамоса з парижанами завершується влітку. Інсайдер Педро Алмейда повідомляє, що з ним співпрацю не продовжуватимуть.
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Також клуб хоче позбутись Ашрафа Хакімі, угода якого розрахована до 2026 року. Це означає, що його виставлять на продаж. Transfermarkt оцінює скандального марокканця в 70 мільйонів євро.
Водночас ПСЖ прагне підсилити лінію атаки, стверджує L’Equipe. Пріоритетним варіантом є нападник Наполі Віктор Осімхен, який з 19 голами очолює список бомбардирів Серії А. Альтернативним кандидатом є форвард Бенфіки Гонсалу Рамуш.
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