ПСЖ влітку необхідно продати гравців на 130 мільйонів євро, аби уникнути проблем з фінансовим фейр-плей – L'Equipe

ПСЖ може мати проблеми, якщо не продасть футболістів на 130 мільйонів євро.

УЄФА продовжує стежити за виконанням ПСЖ правил фінансового фейр-плей, повідомляє французьке видання L'Equipe.

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Зазначається, що у паризького клубу можуть виникнути проблеми через придбання на загальну суму в 400 мільйонів євро Неймара та Кіліана Мбаппе. ПСЖ потрібно продати футболістів на 130 мільйонів євро, аби уникнути неприємностей.

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Нагадаємо, Неймар був придбаний у Барселони за рекордну в історії футболу суму – 222 мільйони євро. Кіліан Мбаппе обійшовся ПСЖ приблизно у 180 мільйонів.