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ПСЖ включить Ареолу в угоду щодо Наваса

06:00 1259 Читать на русском
ПСЖ включить Ареолу в угоду щодо Наваса
Альфонс Ареола / Фото ФК ПСЖ

Воротар ПСЖ Альфонс Ареола матиме можливість попрацювати під керівництвом Зінедіна Зідана.

ПСЖ та Реал перебувають за крок до оформлення трансферу голкіпера мадридців Кейлора Наваса. Для підписання костаріканця парижани будуть змушені віддати взамін королівському клубу свого воротаря Альфонса Ареолу, повідомляє AS.

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За інформацією видання, цей обмін не матиме ніякого впливу на потенційний перехід Неймара, якого також сватають до табору мадридців.

У 26-річного Ареоли вже є досвід виступів у Ла Лізі, адже він захищав кольори Вільяреала на правах оренди у сезоні 2015/16. В минулому сезоні Ліги 1 французький воротар провів лише три поєдинки.

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