Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке визначився з гравцями, які зіграють у третьому турі Ліги 1 проти Тулузи.

ПСЖ оголосив стартовий склад, який вийде на гру проти Тулузи у третьому турі Ліги 1.

Місце в основному складі знайшлося й українцю Іллі Забарному, який в цій грі виходить в захисті разом з Беральдо. Зазначимо, що це друга поява українського оборонця в складі ПСЖ. Офіційний дебют відбувся в матчі 1-го туру Ліги 1 проти Нанта.

Стартові склади:

Тулуза: Рест, Ніколайсен, Крессвелл, Маккензі, Сідібе, Сауер, Кассерес, Металі, Деннум, Магрі, Гбоо

ПСЖ: Шевальє, Хакімі, Забарний, Беральдо, Мендеш, Невеш, Вітінья, Руїс, Дуе, Дембеле, Барколя

Нагадаємо, матч Тулуза – ПСЖ запланований на суботу, 30 серпня. Стартовий свисток пролунає о 22:05 за київським часом.

