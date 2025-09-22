Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке обрав список гравців, які матимуть змогу зіграти в перенесеному матчі 5-го туру Ліги 1 проти Марселя.

До заявки ПСЖ на гру з Марселем потрапили 19 гравців, серед них і Ілля Забарний, повідомляє прес-служба парижан. Варто додати, що Усман Дембеле (один з головних претендентів на "Золотий м'яч-2025") та Дезіре Дуе не потрапили до списку через пошкодження.

Луїс Енріке приголомшив рішенням щодо Забарного – французькі ЗМІ про основу ПСЖ на матч з Марселем

Голкіпери: Шевальє, Сафонов, Ренату Марін.

Захисники: Хакімі, Беральдо, Маркіньйос, Забарний, Люка Ернандес, Нуну Мендеш, Пачо, Камара.

Півзахисники: Фабіан Руїс, Вітінья, Лі Кан Ін, Заїр-Емері, Маюлю.

Нападники: Кварацхелія, Гонсалу Рамуш, Мбайє.

Нагадаємо, матч Марсель – ПСЖ відбудеться вже сьогодні, початок о 21:00 за київським часом. Паралельно розпочнеться церемонія вручення "Золотого м'яча-2025".

ПСЖ розгромив Аталанту: Забарний отримав 19 хвилин, конкурент Іллі провів майстер-клас – у Маркіньйоса гол + пенальті