Луїс Енріке збереже посаду головного тренера ПСЖ, якщо команда не зможе вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Про це інформує L'Equipe. Згідно з джерелом, боси ПСЖ будують клуб "на довгострокову перспективу і більше не реагують на короткострокові невдачі".

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Повідомляється, що керівництво ПСЖ хоче дозволити Луїсу Енріке реалізувати свій проект. У стані парижан вірять у здатність галісійського тренера виграти для ПСЖ Лігу чемпіонів у майбутньому.

Якщо кого і вважатимуть винуватцем провалу ПСЖ, так це радника з футбольних питань Луїша Кампуша. Деякі його рішення вважаються дуже спірними.

У середу, 13 грудня, ПСЖ зіграє на виїзді з дортмундською Борусією в рамках 6 туру групового етапу ЛЧ. Лише перемога в цій зустрічі гарантує команді Луїса Енріке вихід до плей-офф турніру, але за сприятливих обставин парижани можуть як у разі нічиєї, так і в разі поразки.

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